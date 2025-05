Prefetto Napoli | Controlli sull’agibilità degli edifici 19 sgomberi

Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha annunciato circa 40 controlli sull’agibilità degli edifici dopo il recente sciame sismico nei Campi Flegrei. A seguito delle verifiche, sono stati disposti 19 sgomberi per garantire la sicurezza dei cittadini. Le misure sono state illustrate al termine di una riunione presso la sede della Protezione Civile.

Tempo di lettura: 3 minuti Sono circa 40 i controlli sull'agibilità degli edifici effettuati a seguito del nuovo sciame sismico registrato anche oggi nell 'area dei Campi Flegrei. " Verifiche – ha chiarito il prefetto di Napoli Michele Di Bari al termine della riunione nella sede della Protezione Civile di Monteruscello con i sindaci dei Campi Flegrei – che entro stasera saranno completate. Per quanto riguarda i nuclei familiari in totale oggi gli assegnatari di ordinanze di sgombero sono 19, tutte sul territorio di Pozzuoli, per un totale di 83 persone e alcuni sono in autonoma sistemazione, altri in struttura alberghiera". Di Bari, rispondendo alla domanda sullo stato di emergenza che il ministro Musumeci intende dichiarare, ha detto: " Si è discusso esclusivamente – ha detto – delle condizioni sempre dignitose che noi dobbiamo assicurare alle persone che autonomamente lasciano la propria abitazione e le persone che sono state destinatarie di ordinanze di sgombero.

