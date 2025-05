Prato School Cup | Copernico vince 1-0 contro Livi Brunelleschi nel match inaugurale

La "Prato School Cup" è ufficialmente iniziata con il match inaugurale tra Copernico e Livi Brunelleschi. La squadra del Copernico ha trionfato con un gol di Baroncelli, chiudendo la partita 1-0. È solo l'inizio di un torneo avvincente che coinvolge le rappresentative degli istituti secondari superiori di Prato, promettendo emozioni e sfide appassionanti.

Un gol di Baroncelli ha permesso alla rappresentativa del Copernico di battere per 1-0 il Livi Brunelleschi, nel match inaugurale della " Prato School Cup ". E’ il punto sul torneo di calcio che è iniziato pochi giorni fa e sta coinvolgendo le rappresentative degli istituti secondari superiori del territorio pratese. Si tratta di una competizione realizzata dall’ ASD Scuole Sportive, una nuova realtà locale impegnata nella promozione dello sport tra i giovani "come strumento di crescita personale e comunitaria" ed affiliata all’ente di promozione sportiva MSP di Prato. La formula prevede due gironi da quattro scuole ciascuno, due semifinali tra le prime due classificate di ogni gruppo e poi la finale. Sono previste anche delle semifinali per i quattro istituti che non si qualificheranno, formando una sorta di "torneo silver". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato School Cup: Copernico vince 1-0 contro Livi Brunelleschi nel match inaugurale

