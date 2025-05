Prato | omicidio del 35enne ai giardini fermato un ragazzo di 17 anni Accusato di averlo colpito con un cacciavite

Un grave episodio di violenza ha scosso Prato l'8 maggio 2025, quando un uomo di 35 anni, Vladimir Llesh, è stato ucciso nei giardini di via Baracca. Le indagini hanno portato al fermo di un ragazzo albanese di 17 anni, accusato di averlo colpito con un cacciavite, gettando così luce su un omicidio tragico e inquietante.

Un albanese di 17 anni è stato sottoposto a fermo d'indiziato di delitto per l'omicidio avvenuto l'8 maggio 2025 nei giardini di via Baracca a Prato, in cui ha perso la vita un uomo di 35 anni, sempre di nazionalità albanese, Vladimir Llesh L'articolo Prato: omicidio del 35enne ai giardini, fermato un ragazzo di 17 anni. Accusato di averlo colpito con un cacciavite proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su .com © .com - Prato: omicidio del 35enne ai giardini, fermato un ragazzo di 17 anni. Accusato di averlo colpito con un cacciavite

Su questo argomento da altre fonti

Omicidio ai giardini, fermato un minorenne

Riporta toscanamedianews.it: PRATO: La vittima, un uomo di 35 anni colpito con un cacciavite, morì poco dopo in ospedale. Scatta il fermo di un giovane di 17 anni ...

Per l'omicidio in giardini di Prato fermato un 17enne

Secondo ansa.it: Per l'omicidio in un giardino pubblico di Prato dell'8 maggio scorso - vittima un albanese di 35 anni - è scattato il fermo di un 17enne accusato di omicidio volontario. (ANSA) ...

Fermo per l’omicidio di un albanese a prato: accusato un 17enne con un cacciavite

gaeta.it scrive: Un 17enne albanese è stato fermato per l’omicidio di Vladimir Lleshi, latitante e condannato per rapine a Pistoia, ucciso con un cacciavite in un giardino pubblico di Prato.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Prato: Giovane di 22 anni uccide la madre a coltellate e incendia la casa a Montepiano

Nella notte di martedì 25 febbraio 2025, a Montepiano, frazione di Vernio in provincia di Prato, un giovane di 22 anni ha ucciso la madre sessantenne con tre coltellate e successivamente ha incendiato la loro abitazione.