Prato nuovi bus ibridi per un trasporto green

PRATO – Una ventata di modernità e sostenibilità investe il trasporto pubblico urbano di Prato. Ben 11 nuovi autobus ibridi urbani sono ora in servizio per la linea 2+. Questa linea è una delle arterie principali del trasporto cittadino ed è destinata a vedere una rivoluzione nell’esperienza di viaggio. Questi nuovi mezzi promettono maggiore comfort e un impatto ambientale significativamente ridotto. Sono stati resi possibili grazie a un importante finanziamento ottenuto attraverso il Piano strategico nazionale mobilità sostenibile (Psnms), con il supporto fondamentale della Regione Toscana. I fondi Psnms sono specificamente indirizzati a quelle aree, come Prato, che presentano elevati tassi di inquinamento da Pm10 e biossido di azoto. L’obiettivo primario di questo investimento è chiaro: migliorare concretamente la qualità dell’aria e la salubrità dell’ambiente urbano ed extraurbano. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it