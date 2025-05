Prato al Datini la Giornata Fipe Confcommercio | Qui il futuro del settore

Prato, 14 maggio 2025 - L'evento organizzato da Fipe Confcommercio all'Istituto Alberghiero Francesco Datini celebra i ristoratori del passato e del presente, aprendo un dialogo con le nuove generazioni. Una giornata dedicata all'innovazione e alla tradizione, che prepara il terreno per la Giornata della Ristorazione 2025, un momento fondamentale per il futuro del settore.

Prato, 14 maggio 2025 - Celebrare i ristoratori di ieri e di oggi, costruendo al contempo un ponte con quelli del futuro. È il senso dell’evento organizzato oggi da Fipe Confcommercio all’Istituto Alberghiero Francesco Datini di Prato, in vista della Giornata della Ristorazione 2025, in programma a livello nazionale il prossimo 17 maggio. Protagonisti assoluti della mattinata sono stati gli studenti dell’Istituto Datini, che hanno potuto confrontarsi con esperti del settore e riflettere sul valore profondo dell’ospitalità italiana, tema scelto per questa terza edizione della Giornata nazionale. A dare il via all’incontro, con i saluti istituzionali, sono stati Gianluca Spampani, presidente di Confcommercio Pistoia e Prato, e Tommaso Gei, presidente Fipe-Confcommercio, insieme alle assessore Benedetta Squittieri e Chiara Bartalini. 🔗Leggi su Lanazione.it