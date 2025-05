Pozzuoli riaprono le scuole ma non tutte

Il Sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha annunciato la riapertura delle scuole di infanzia, primarie e secondarie di primo grado a partire dal 15 maggio 2025. Tuttavia, i plessi "De Filippo" e "Borsellino" del 6° Circolo rimarranno chiusi per il momento, continuando a suscitare preoccupazione tra famiglie e studenti.

Il Sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni, ha disposto la ripresa, a far data dal 15052025, delle attività didattiche e sportive in tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di competenza del Comune di Pozzuoli, ad eccezione dei plessi “De Filippo” e “Borsellino” del 6° Circolo Didattico e dei plessi “Licola Borgo” e . Pozzuoli, riaprono le scuole, ma non tutte Il Blog di Giò. 🔗Leggi su Ilblogdigio.it

Ne parlano su altre fonti

A Pozzuoli scuole chiuse il 14 maggio per il terremoto, aperte a Bacoli e Monte di Procida

Si legge su fanpage.it: Saranno chiuse le scuole di Pozzuoli domani, 14 maggio, per la prosecuzione dei controlli dopo il terremoto; aperte, invece, a Napoli, Bacoli e Monte di ...

Scuole chiuse per il terremoto domani a Pozzuoli. Attesa per le decisioni nelle altre città

Secondo napolitoday.it: Ordinanza del sindaco di Pozzuoli che sospende le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sospendendo anche palestre facenti parte degli istituti, in via precauzionale dopo il ...

Chiusura scuole a Pozzuoli dopo la forte scossa di terremoto

Scrive quotidiano.net: Il sindaco Manzoni ha firmato l’ordinanza: stop alle attività a partire da oggi. Chiusi anche l’asilo nido, il cimitero e il polo culturale di Palazzo Toledo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Terremoto Campi Flegrei - scuole chiuse a Pozzuoli

Cronaca - "Siamo riuniti per affrontare la situazione". E' quanto fa sapere il Comune di Pozzuoli. "Stiamo ricevendo diverse segnalazioni sia alla Protezione Civile che alla Polizia Municipale, ma le linee sono sovraccariche.