Pozzolo espulso dal gruppo di FdI alla Camera

Il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera ha deciso, con voto unanime, di espellere Emanuele Pozzolo. Il deputato di Vercelli è al centro della controversa vicenda dello sparo di Capodanno a Rosazzo, avvenuto nel 2023, che ha lasciato un ragazzo ferito. La decisione arriva in un contesto di crescente pressione per azioni decisive.

Secondo quanto risulta al Foglio, il direttivo di Fratelli d'Italia alla Camera ha votato oggi, all'unanimità, l'espulsione di Emanuele Pozzolo dal gruppo parlamentare. Il deputato di Vercelli è coinvolto nella nota vicenda dello sparo di capodanno, nel 2023 a Rosazzo, quando rimase ferito un ragazzo. Quella sera era presente anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Pozzolo era stato quindi oggetto di un provvedimento disciplinare da parte del partito, che lo aveva invitato a non rinnovare la tessera di FdI: un espediente per evitare di dar seguito alla sanzione e limitare gli imbarazzi. Nel frattempo Pozzolo – che pur mantenendo un profilo basso, non ha mai nascosto le sue perplessità su come i meloniani hanno gestito la vicenda: " Per tutelare Delmastro vogliono buttarmi giù dalla torre – continuava a far parte ufficialmente del gruppo parlamentare. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Pozzolo espulso dal gruppo di FdI alla Camera

