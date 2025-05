Pozzolo espulso da gruppo FdI a Camera

Emanuele Pozzolo è stato espulso all'unanimità dal gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. La decisione segue il suo coinvolgimento nello sparo avvenuto a Rosazza (Biella) durante la notte di Capodanno 2023. Già non tesserato al partito, Pozzolo esce ora definitivamente dalla compagine politica.

19.55 Il deputato Emanuele Pozzolo, a quanto si apprende, è stato espulso dal gruppo di FdI alla Camera. Lo ha deciso il direttivo di Montecitorio all'unanimità. Pozzolo, coinvolto nella vicenda dello sparo della notte di Capodanno del 2023 a Rosazza (Biella), già non era più iscritto al partito. Dal mini revolver di proprietà di Pozzolo durante il veglione partì un colpo che ferì alla gamba Luca Campana,genero del caposcorta del sottosegretario Delmastro. Per la vicenda è a processo per porto illegale di arma da sparo. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it