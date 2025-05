Pozzolo espulso da FdI la decisione del gruppo direttivo dopo il caso degli spari a Capodanno

Emanuele Pozzolo è stato espulso dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, a seguito degli spari avvenuti durante il Capodanno. La decisione, unanime e definitiva, è stata comunicata dal direttivo del gruppo di Montecitorio, segnando una netta presa di posizione da parte del partito contro comportamenti ritenuti inaccettabili.

Emanuele Pozzolo non fa più parte del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati. La decisione, ufficializzata in queste ore, è arrivata all’unanimità dal direttivo del gruppo di Montecitorio, ed è da considerarsi definitiva sul piano politico. L’espulsione del deputato piemontese rappresenta l’epilogo di una vicenda giudiziaria e istituzionale che ha avuto inizio con il controverso episodio dello sparo nella notte di Capodanno 2023 a Rosazza, in provincia di Biella. Leggi anche: Bersani, “Giorgia Meloni è peggio di Berlusconi” Pozzolo, già non più iscritto al partito, era da tempo al centro di un caso che aveva generato forte disagio all’interno di Fdi, sia per la sua rilevanza mediatica che per le implicazioni sulla gestione della sicurezza e sull’immagine del partito guidato da Giorgia Meloni. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Pozzolo espulso da FdI, la decisione del gruppo direttivo dopo il caso degli spari a Capodanno

Ne parlano su altre fonti

Pozzolo espulso da FdI, la decisione del gruppo direttivo dopo la vicenda degli spari a Capodanno

Da ilmattino.it: Il deputato Emanuele Pozzolo, secondo quanto si apprende, è stato espulso dal gruppo di Fdi alla Camera. Pozzolo, coinvolto nella vicenda dello sparo della notte di Capodanno del ...

Pozzolo espulso da Fratelli d'Italia, la decisione del gruppo direttivo dopo la vicenda degli spari a Capodanno

msn.com scrive: Il deputato Emanuele Pozzolo, secondo quanto si apprende, è stato espulso dal gruppo di Fdi alla Camera. Pozzolo, coinvolto nella vicenda dello sparo della notte di Capodanno del ...

Pozzolo espulso dal gruppo di Fdi alla Camera

Riporta msn.com: Il deputato Emanuele Pozzolo, secondo quanto si apprende, è stato espulso dal gruppo di Fdi alla Camera. Pozzolo, coinvolto nella vicenda dello sparo della notte di Capodanno del 2023 nei locali della ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

IL GRUPPO POP K/DA SVELA IL SUO PRIMO ALBUM

Il primo gruppo composto da personaggi di un videogioco svela il suo primo album ALL OUT L?attesissimo album include cinque brani, tra cui THE BADDEST e MORE.