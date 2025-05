Povero Trump. Mentre l'attenzione globale è rivolta alle crisi di Gaza e dell'Ucraina, Usa e Cina hanno trovato un accordo temporaneo sui dazi, sebbene la notizia sia sfuggita ai più. Adalberto Olmi, tramite email, ci ricorda che questa moratoria ha un impatto significativo sui mercati, anche se non ha ricevuto il dovuto risalto.

Usa e Cina hanno ritrovato un po’ di saggezza, anche se la tregua raggiunta in materia di dazi è passata quasi inosservata, tra le varie crisi di Gaza e dell’Ucraina. Adalberto Olmi via email Gentile lettore, non è passata inosservata sui mercati, benché formalmente si tratti solo di una moratoria di 90 giorni. L’annuncio ha fatto schizzare in alto le borse e il dollaro, e ha riportato l’ottimismo nei commerci. È inesatto dire che i due governi abbiano ritrovato un po’ di saggezza o che ci sia stato un reciproco passo indietro. In realtà è l’America che ha compiuto una spericolata retromarcia riducendo i dazi alla Cina dal 145% al 30%. Del resto Pechino, senza clamori, aveva sganciato colpi da K.O. bloccando, tra l’altro, l’esportazione in Usa delle terre rare e di varie tecnologie e annullando l’ordinativo di centinaia di Boeing. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it