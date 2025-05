Poule scudetto serie D | Sambenedettese-Livorno 2-3 le pagelle | Hamlili sontuoso bene Malva

Inizia con il piede giusto il cammino del Livorno nella Poule Scudetto di Serie D. Gli amaranto hanno rimontato e battuto la Sambenedettese per 2-3 al Riviera delle Palme, preparandosi ora per la sfida decisiva contro il Forlì. Ecco le pagelle del match, con Hamlili protagonista e una menzione speciale per Malva.

Inizia con il piede giusto il cammino del Livorno nella Poule scudetto di serie D. Gli amaranto, allo stadio Riviera delle Palma, hanno battuto in rimonta per 2-3 la Sambenedettese e si contenderanno adesso il primo posto nel triangolare nella sfida con il Forlì di domenica 18. Cardelli 6,5.

Poule Scudetto Serie D 2025, ecco risultati e classifica dopo la prima giornata del torneo

SAMBENEDETTESE 0pt (Diff. -2) SIRACUSA 3pt (Diff. +2) CASARANO 0pt (Diff. -2)

Serie D poule scudetto: oggi in campo

ROMA - Oggi alle ore 16 si giocano le partite della seconda giornata dei Triangolari del titolo di Campione D'Italia Serie D 2024-25.

Poule scudetto serie D, Sambenedettese-Livorno in diretta. LIVE

Primo impegno del Livorno nella Poule scudetto di serie D. Gli amaranto, vincitori del girone E, affronteranno allo stadio Riviera delle Palme la Sambenedettese (fischio d'inizio alle 16), sconfitta n

