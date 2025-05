Posti disponibili personale docente e ATA dopo i pensionamenti dal 1 settembre 2025 In aggiornamento

A partire dal 1° settembre 2025, gli uffici scolastici provinciali stanno aggiornando gli elenchi dei posti disponibili per il personale docente e ATA, in seguito alle domande di pensionamento presentate entro il 21 ottobre 2024. Tali elenchi, sia provvisori che definitivi, offrono una panoramica delle opportunità lavorative nelle scuole a seguito dei pensionamenti.

A seguito delle domande di pensionamento presentate dal personale docente e ATA entro il 21 ottobre 2024, gli uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi dei posti disponibili a partire dal 1° settembre 2025. Questi elenchi, che possono essere provvisori o definitivi, indicano le sedi presumibilmente vacanti in ciascuna provincia. È importante notare che l'esito

