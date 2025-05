Poste italiane al via la seconda edizione del Premio giornalistico Tg Poste

Poste Italiane lancia la seconda edizione del Premio Giornalistico Tg Poste, un'iniziativa dedicata alla scoperta e valorizzazione di giovani talenti nel campo dell'informazione. Il concorso è aperto agli studenti delle scuole di giornalismo, invitandoli a presentare progetti caratterizzati da tecniche e linguaggi narrativi innovativi. Un'opportunità per far emergere nuove voci nel panorama mediatico.

Al via la seconda edizione del Premio giornalistico Tg Poste, l’iniziativa promossa da Poste italiane per scoprire e valorizzare giovani talenti del mondo dell’informazione che sappiano proporre tecniche e linguaggi narrativi innovativi. Il premio è aperto agli studenti delle scuole di giornalismo, professionisti e pubblicisti al di sotto dei 30 anni iscritti all’Ordine dei giornalisti o praticanti nelle scuole di giornalismo riconosciute dall’Odg che nei 12 mesi precedenti abbiano realizzato e pubblicato almeno 10 prodotti giornalistici. La formula originale del premio prevede che i candidati si misurino proponendo un breve video di presentazione e un servizio giornalistico inedito per carta stampata o testate web, telegiornale o contenuto informativo video per i social media che – ispirandosi anche a fatti di cronaca e attualità – tratti argomenti attinenti ai principali settori nei quali opera Poste italiane, ovvero Innovazione e trasformazione digitale, Economia sostenibile, territori e progetto Polis e Corrispondenza, pacchi ed e-commerce. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Poste italiane, al via la seconda edizione del Premio giornalistico Tg Poste

Superata la prova di pre-selezione, curata dagli esperti di comunicazione di Poste Italiane, i candidati dovranno realizzare un breve video di presentazione e un servizio giornalistico inedito (per la tv, giornali cartacei o web, o un video informativo per social media) che, prendendo spunto anche da avvenimenti di attualità, dovrà ispirarsi ad argomenti relativi agli otto pilastri del Piano Strategico di Poste Italiane: integrità e trasparenza, finanza sostenibile, valore al territorio, diversità e inclusione, transizione green, innovazione, customer experience e valorizzazione delle persone.