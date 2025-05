Porta Mortara Mosquitoes Vs Cernusco Sul Naviglio

Dopo il successo della festa della mamma, domenica 18 maggio i Porta Mortara Mosquitoes tornano in campo per un’emozionante sfida contro i Cernusco Sul Naviglio. Appuntamento alle 16 al campo di via Spreafico 44 a Novara per una giornata di softball all’insegna del divertimento e della passione per lo sport! Non mancate!

Dopo la strepitosa giornata in rosa per la festa della mamma di domenica 11 maggio, torna l'appuntamento con la squadra di softball amatoriale più pazza che ci sia. Domenico 18 maggio alle 16, al campo di via Spreafico 44 a Novara, i Mosquitoes sfideranno gli amici del Cernusco Sul Naviglio.

