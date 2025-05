Pordenone donna scomparsa | ricerche in corso

Una donna è scomparsa a Sesto al Reghena, in provincia di Pordenone. Dopo che non è tornata a casa, il marito ha lanciato l'allerta, avviando le ricerche lungo il loro abituale percorso. Gli sforzi finora hanno portato al ritrovamento della sua bicicletta nei pressi del fiume Reghena, mentre le ricerche proseguono.

