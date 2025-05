Ponti strade e viabilità da migliorare a Verona Programmati interventi per 25 milioni | Opere molto richieste dai cittadini

A Verona, 25 milioni di euro sono stati programmati per migliorare infrastrutture e viabilità, rispondendo alle richieste dei cittadini. Tra gli interventi previsti, spiccano la messa in sicurezza di via Camposanto, con un nuovo ponte sul progno Avesa, e una passerella ciclo-pedonale sul progno Valpantena, annunciati dalla giunta comunale.

Messa in sicurezza di via Camposanto, con costruzione di un nuovo ponte sul progno Avesa. E, nuova passerella ciclo-pedonale sul progno Valpantena, in località Santa Maria in Stelle. Sono queste due delle quattro opere che la giunta del Comune di Verona ha fatto sapere di aver inserito, martedì. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Ponti, strade e viabilità da migliorare a Verona. Programmati interventi per 2,5 milioni: «Opere molto richieste dai cittadini»

