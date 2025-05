Pontecagnano Faiano arrestato per detenzione di sostanza stupefacente

Il 9 maggio scorso, a Pontecagnano Faiano, la Guardia di Finanza della Compagnia di Cava de’ Tirreni ha arrestato un uomo per detenzione di sostanza stupefacente. L'operazione è scaturita da indagini condotte dalla polizia giudiziaria, rivelando un coinvolgimento significativo nel traffico di droga nella zona.

In data 9 maggio u.s., a Pontecagnano Faiano, personale della Guardia di Finanza della Compagnia di Cava de’ Tirreni ha proceduto all’arresto di un uomo per il reato di “ detenzione di sostanza stupefacente “, in quanto lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, a seguito di perquisizione, sarebbe stato individuato in possesso di circa 2 chilogrammi di hashish, suddivisa in panetti di diverse grammature e dosi singole, un bilancino di precisione, un coltello ed uno smartphone verosimilmente utilizzati per l’attività di spaccio. Segui ZON.IT su Google News. 🔗Leggi su Zon.it © Zon.it - Pontecagnano Faiano, arrestato per detenzione di sostanza stupefacente

