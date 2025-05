Ponte Morandi l' appello dei parenti delle vittime | Lasciate fuori la tragedia dalla campagna elettorale

Il comitato dei parenti delle vittime del ponte Morandi lancia un appello alla classe politica genovese: "Escludete la tragedia dalla campagna elettorale". In vista delle elezioni, chiedono di concentrarsi sul futuro, sottolineando che il passato non può essere cambiato e invitando a rispettare la memoria di coloro che sono stati colpiti dalla tragedia del 14 agosto 2018.

