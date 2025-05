Pompeii Express | Biglietto d’ingresso e Audioguida a prezzo scontato

scavi archeologici più affascinanti e visitati al mondo. Con il Pompeii Express, acquistare il biglietto d'ingresso e un'audioguida a prezzo scontato diventa un'opportunità imperdibile per esplorare questa meraviglia storica e scoprire i segreti dell'antica civiltà romana in un'esperienza indimenticabile.

Visitare Pompei significa immergersi in un luogo unico al mondo, dove il tempo si è fermato per restituirci una testimonianza straordinaria della vita quotidiana nell’antica Roma. Sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e protetta per secoli dalla cenere vulcanica, la città è oggi uno dei. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Pompeii Express: Biglietto d’ingresso e Audioguida (a prezzo scontato)

napolitoday.it scrive: INFO: Il punto di ritrovo per il ritiro dei biglietti e dell’audioguida è situato in Via Villa dei Misteri, 1 a Pompei (NA). È fondamentale recarsi al punto di partenza indicato per ritirare sia i ...

