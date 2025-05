Pomigliano | trasformano spazi condominiali in abitazioni denunciati e sgomberati dalla Polizia Locale

A Pomigliano d'Arco, la Polizia locale ha sgomberato e denunciato occupanti di locali condominiali abusivamente trasformati in abitazioni. L'operazione, condotta sotto il coordinamento del tenente Andrea D'Amico, ha portato al sequestro di questi spazi, segnando un intervento decisivo contro l'abusivismo edilizio nella zona.

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 14 MAG – Avevano trasformato locali di pertinenza condominiale in abitazioni, che oggi sono stati posti sotto sequestro, mentre gli occupanti sono stati denunciati. E’ accaduto a Pomigliano d’Arco, dove la Polizia municipale, sotto il coordinamento del tenente Andrea D’Ambrosio, è intervenuta nel quartiere Partenope, la ex 219, per eseguire lo sgombero di due locali al piano terra, occupati irregolarmente e trasformati in abitazioni senza alcuna autorizzazione urbanistica, nè igienico-sanitaria. In uno dei due locali risiedeva una donna, nell’altro una mamma con due figli minori. Una delle occupanti, secondo quanto emerso, era già stata sgomberata nel 2024, ed aveva fatto ritorno abusivamente nello stesso immobile, ora nuovamente evacuato. Un episodio, spiegano dal Comune, che conferma la persistenza di sacche di illegalità diffuse sul territorio, ma anche la costanza dell’impegno dell’Amministrazione nel contrastarle con fermezza. 🔗Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Pomigliano: trasformano spazi condominiali in abitazioni, denunciati e sgomberati dalla Polizia Locale

Se ne parla anche su altri siti

Trasformano spazi condominiali in abitazioni, denunciati

Segnala ansa.it: Avevano trasformato locali di pertinenza condominiale in abitazioni, che oggi sono stati posti sotto sequestro, mentre gli occupanti sono stati denunciati. (ANSA) ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Roma - vasto incendio di sterpaglie a Castelnuovo di Porto: evacuate abitazioni

Dalle 12 15 di oggi, 2 agosto, i vigili del fuoco stanno intervenendo a Castelnuovo di Porto per un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione in via Montefiore all'altezza di via Monte Vario.