Pomigliano concluse le opere pubbliche su cinque arterie | Riqualificazione mirata per una città più sicura

Pomigliano d'Arco celebra il completamento delle opere pubbliche su cinque importanti arterie stradali, parte di un ambizioso piano di riqualificazione. Il progetto, intrapreso dall'Amministrazione comunale, mira a rendere la città più sicura e vivibile, rafforzando la bellezza e la funzionalità degli spazi urbani.

POMIGLIANO D'ARCO, 14 MAGGIO 2025 – Si è concluso il piano di riqualificazione e manutenzione straordinaria di alcune tra le principali arterie viarie di Pomigliano d'Arco. Gli interventi, pianificati e avviati dall'Amministrazione comunale, rientrano in una più ampia strategia di recupero urbano e messa in sicurezza del territorio. Le strade interessate sono via San Giusto, via Michele Renato Imbriani, via San Pietro, corso Umberto e via Nazionale delle Puglie. In tutte le aree si è proceduto con il rifacimento del manto stradale, la sistemazione dei marciapiedi, la riqualificazione della segnaletica orizzontale e verticale, e, dove necessario, il potenziamento dell'illuminazione pubblica. Gli interventi si sono concentrati anche su incroci strategici, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e la fruibilità della viabilità urbana.