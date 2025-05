Polo logistico a Tribano sabato sit in dei contrari Il sindaco Cavazzana | Non è la piazza il luogo dove discutere

Sabato 17 maggio, si terrà un sit-in di protesta contro il nuovo polo logistico a Tribano, organizzato di fronte al Municipio. I cittadini si uniscono per esprimere il proprio dissenso su un progetto che prevede la costruzione su un'area di 150mila metri quadrati. Il sindaco Cavazzana sottolinea che la piazza non è il luogo ideale per il dibattito.

Un sit in per dire no al nuovo polo logistico di Tribano, indetto per sabato 17 maggio di fronte al Municipio di Tribano. La discussione e il confronto sul polo logistico che dovrebbe sorgere in un'area di 150mila metri quadrati che lambisce la zona industriale di Tribano, non cessa di far.

