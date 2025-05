Polizia locale | 4 taser in arrivo

La polizia locale di Cinisello Balsamo si prepara a un importante potenziamento delle proprie capacità operative con l'arrivo di quattro taser. Questo strumento, unito alla formazione prevista per venti agenti, segna un significativo progresso in materia di sicurezza. Fino al 2018, il corpo non disponeva neppure della pistola di ordinanza, un cambiamento che promette di migliorare il servizio alla comunità.

Più strumenti per il corpo della polizia locale. In arrivo ci sono infatti quattro taser, l'arma a impulsi elettrici, oltre alla formazione per venti agenti del comando. Un passo avanti se si pensa che, fino al 2018, i ghisa cinisellesi non avevano neanche la pistola di ordinanza. Grazie alle variazioni di bilancio, l'Amministrazione ha potuto potenziare le dotazioni degli agenti: l'introduzione del taser per la gestione delle situazioni critiche, come già successo pochi mesi fa nella limitrofa Sesto San Giovanni, la formazione specializzata per gli operatori, e l'introduzione anche di tecnologie avanzate come il sistema t-red e il laserscan. "Si tratta di un investimento concreto che abbiamo voluto fare sulla sicurezza urbana e per la tutela dei cittadini e degli stessi agenti - ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi -.

