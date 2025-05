Politica divisa sulla guerra La premier Meloni alla Camera

La politica italiana si presenta frammentata sulla questione della guerra, con la premier Meloni che si esprime alla Camera. Nel frattempo, il ministro Urso mette in guardia sui dazi, sottolineando che il 10% dell'export verso gli Stati Uniti è a rischio. I partiti si trovano così a fronteggiarsi su temi cruciali di politica estera.

Sui dazi il ministro delle imprese Urso avverte: a rischio il 10 per cento dell’export negli Stati Uniti. Partiti divisi sulla politica estera. Servizio di Augusto Cantelmi Politica divisa sulla guerra. La premier Meloni alla Camera TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Politica divisa sulla guerra. La premier Meloni alla Camera

