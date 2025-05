Policlinico di Napoli incendio in reparto | evacuati pazienti e medici

Questa mattina, un incendio ha colpito il reparto di mini chirurgia maxillo facciale del Policlinico Federico II di Napoli, causando il panico tra pazienti e personale medico. Sono state avviate le operazioni di evacuazione per garantire la sicurezza di tutti, mentre i vigili del fuoco intervenivano rapidamente per domare le fiamme.

Paura al Policlinico Federico II di Napoli per un vasto incendio divampato questa mattina nel reparto di mini chirurgia maxillo facciale. Un vasto incendio è divampato questa mattina, intorno alle 9, nel reparto di mini chirurgia maxillo facciale del Policlinico Federico II di Napoli. A quanto si apprende, le fiamme si sono levate presso il .

