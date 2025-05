Policlinico Campus Bio-Medico Tosti e Sormani confermati ai vertici

Carlo Tosti e Paolo Sormani sono stati riconfermati ai vertici della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, garantendo continuità al loro mandato. L’annuncio, diffuso oggi, rafforza la leadership della struttura sanitaria, sottolineando l’importanza delle loro competenze nella gestione e sviluppo dell'ospedale e delle sue attività accademiche e di ricerca.

ROMA (ITALPRESS) – Un rinnovo all’insegna della continuità con il mandato appena terminato: Carlo Tosti è stato confermato Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e Paolo Sormani Amministratore Delegato e Direttore Generale. L’annuncio è arrivato oggi in occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione del Policlinico Universitario, che rimarrà in carica per un triennio fino all’approvazione del bilancio consuntivo 2027. Riconfermati anche i consiglieri uscenti Fabio Giuseppe Angelini, Chiara Fiorani e Stefano Piccaluga, con l’obiettivo di garantire la prosecuzione delle strategie di crescita e delle attività operative che hanno caratterizzato l’ultimo triennio. Il nuovo CdA del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico è infine completato da due nuovi ingressi che porteranno all’interno del board nuove energie e competenze, rafforzandone le traiettorie di sviluppo: si tratta di Guido Costamagna, professore ordinario di Chirurgia Generale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e medico chirurgo specializzato in endoscopia digestiva con rilevante esperienza nazionale e internazionale, e di Anna Maria Ferraresi, professionista delle risorse umane e grande esperta del mondo del lavoro, con il ruolo oggi di HR Business Partner di Ferrero. 🔗Leggi su Ildenaro.it