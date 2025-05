Polemica sul post del presidente di Circoscrizione dopo l' incidente scrive | Se non sapete guidare andate a piedi

Il presidente della Circoscrizione 4, Alberto Re, è al centro di una polemica dopo un controverso post su Instagram in seguito a un incidente stradale. Commentando l'episodio che ha coinvolto un'automobilista in via Nicola Fabrizi, ha provocato reazioni negative con la frase: "Se non sapete guidare, andate a piedi." La risposta pubblica non si è fatta attendere.

È scivolato sulla storia Instagram. Il presidente della Circoscrizione 4, Alberto Re, contestato per quanto scritto sui social dopo un incidente avvenuto a una signora in via Nicola Fabrizi. Riferendosi a quanto accaduto a una automobilista che con l'auto è finita su uno spartitraffico ha scritto.

Polemica sul post del presidente di Circoscrizione, dopo l'incidente scrive: “Se non sapete guidare andate a piedi”

Scrive torinotoday.it: Parole che non sono piaciute a Luca Maggia, consigliere circoscrizionale di Fratelli d’Italia, che ha chiesto le scuse ufficiali del presidente Re ...

