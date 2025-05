Poggioreale drone sorvola il carcere | importante operazione per la sicurezza dei cittadini

La notte tra sabato e domenica scorsa, la polizia penitenziaria ha condotto un'importante operazione di sicurezza presso il carcere di Poggioreale, sorvolato da un drone. Questa attivazione era cruciale per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire situazioni potenzialmente pericolose all'interno e attorno alla struttura. Un intervento tempestivo che ha dimostrato l'impegno delle autorità.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana la polizia penitenziaria in servizio presso la pattuglia esterna della Casa Circondariale di Napoli Poggioreale ha effettuato un’importante operazione mettendo in sicurezza una situazione che avrebbe potuto degenerare e creare un pericolo per la sicurezza. A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. ù “In particolare”, spiega Marianna Argenio, vicesegretario regionale SAPPE per la Campania, “a causa di un drone che stava sorvolando sul penitenziario partenopeo la pattuglia si è recata all’interno del Centro Direzionale con l’intento di capire da dove provenisse l’aeromobile. Durante un giro di controllo gli agenti hanno udito l’esplosione di colpi di arma da fuoco in rapida successione. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Poggioreale, drone sorvola il carcere: importante operazione per la sicurezza dei cittadini

Altre fonti ne stanno dando notizia

Drone sorvola il carcere. Il giallo degli spari provenienti dal Centro Direzionale

Lo riporta napolitoday.it: Nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana la polizia penitenziaria in servizio presso la pattuglia esterna della Casa Circondariale di Napoli Poggioreale ha effettuato un'importante ope ...

Drone consegna cellulari ai detenuti del padiglione “alta sicurezza” del carcere di Poggioreale

Come scrive msn.com: Agenti della Polizia Penitenziaria avvistano un drone in azione mentre consegna cellulari attraverso una finestra del padiglione Avellino del carcere di Napoli Poggioreale: scatta il blitz.

Minacce dal carcere di Poggioreale, bloccato l’estorsore al clan

Secondo internapoli.it: E lo avrebbe fatto dal carcere di Poggioreale, in cui è detenuto per scontare una condanna definitiva per un omicidio del 2017, utilizzando un cellulare che aveva con sé in cella. Ma le ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

L'OPERAZIONE KATE BISHOP - AIM ALLO SCOPERTO DI MARVEL'S AVENGERS È ORA DISPONIBILE

Nuova eroina, nuova storia, nuovo villain e altro, ora disponibili gratuitamente. SQUARE ENIX ha annunciato che il primo nuovo supereroe giocabile, star dell’inedita operazione “Kate Bishop – AIM allo scoperto” di Marvel’s Avengers è ora disponibile gratuitamente per tutti i possessori del gioco.