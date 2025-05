Poesia contemporanea al Castello di Gesualdo

Domenica 18 Maggio, il Castello di Gesualdo ospiterà la presentazione di "È arrivata la poesia" di Stefania A. Coppola. In questa suggestiva location, gli amanti della poesia potranno gustare le parole di una scrittrice e poetessa originaria di San Sossio Baronia, immersi in un'atmosfera unica e magica. Un evento da non perdere!

"È arrivata la poesia": Stefania A. Coppola presenta il suo libro a Gesualdo

Gesualdo rivive la Passione di Cristo: un’emozione senza fine nel cuore del castello

irpinianews.it scrive: Ieri sera, tra le mura antiche del suggestivo Castello longobardo di Gesualdo, si è svolta la rievocazione storico-religiosa della Passione e Crocifissione di Gesù Cristo, un evento che ha commosso ed ...

