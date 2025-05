podismo la notturna di san zanobi foto e classifica completa dell edizione 2025

Il 14 maggio 2025, Scandicci ha celebrato la Notturna di San Zanobi, una manifestazione che unisce sport e tradizione, organizzata dalla Podistica Il Ponte. Quest'anno, la corsa ha visto una novità logistica con la partenza dalla periferia, offrendo un'esperienza rinnovata ai partecipanti. Scopri le foto e la classifica completa dell'evento!

Scandicci (Firenze), 14 maggio 2025 – In occasione dei festeggiamenti per il santo patrono di Scandicci, la Podistica Il Ponte ha riportato in scena la tradizionale Notturna di San Zanobi, da qualche anno con una novità logistica: la partenza è stata infatti spostata dal centro città alla periferia, con base presso la Bocciofila di via Scandicci Alto. Qui LA CLASSIFICA COMPLETA Una scelta che si è rivelata vincente, rendendo il tracciato più tecnico e la sfida sportiva ancor più stimolante. Quasi 400 i partecipanti al via, tra atleti competitivi e appassionati, impegnati su un circuito da ripetere tre volte, reso selettivo da una salita di ben 700 metri. A rendere il tutto ancor più impegnativo ci ha pensato un improvviso temporale, scoppiato proprio a metà gara, che ha trasformato il tracciato in una vera e propria prova di carattere. 🔗Leggi su Lanazione.it