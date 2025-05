PlayStation Plus Extra e Premium Sony ha annunciato i giochi di Maggio 2025 per PS5 e PS4

Sony ha svelato i giochi di maggio 2025 per il servizio PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili dal 20 maggio per PS5 e PS4. Scopriamo insieme quali titoli arricchiranno il catalogo, offrendo nuove esperienze di gameplay ai possessori delle console. Ecco un'anteprima delle emozionanti novità in arrivo!

Sony ha svelato i giochi che entreranno a far parte del catalogo offerto dal PlayStation Plus Extra e Premium a partire dal 20 Maggio 2025, rivelati anche in questo caso ai possessori di una PS5 o PS4. Diamo quindi un'occhiata ai giochi che arricchiranno la lista dei giochi PS Plus Extra tra pochi giorni: Sand Land PS4, PS5. Soul Hackers 2 PS5. Five Nights at Freddy's: Help Wanted – Full Time Edition PS4, PS5. Battlefield V PS4. S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy PS4, PS5. Granblue Fantasy Versus: Rising PS4, PS5. Humankind PS4, PS5. Story of Seasons: A Wonderful Life PS5. Gloomhaven Mercenaries Edition PS4, PS5. Invece diamo un'occhiata qui sotto al gioco in arrivo nel PlayStation Plus Premium Battle Engine Aquila PS4, PS5.

