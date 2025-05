PlayStation cresce il reddito operativo del 43% nell’ultimo anno fiscale ma Sony è incerta sul futuro

Nel recente anno fiscale, PlayStation ha raggiunto una crescita notevole del 43% nel reddito operativo, confermando la solidità della divisione Game & Network Services. Tuttavia, Sony si mostra cauta sul futuro a causa del rallentamento nelle vendite delle console, evidenziando le sfide che il settore potrebbe affrontare nei prossimi mesi.

Nonostante il rallentamento nella vendita delle console, la divisione PlayStation continua a produrre risultati solidi. Nell’anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2025, Sony ha registrato un impressionante +43% nel reddito operativo della sua divisione Game & Network Services, che comprende tutto l’ecosistema PlayStation. Il risultato: 414,8 miliardi di yen (circa 2,8 miliardi di dollari) di utile operativo, spinti da un mix di strategia digitale e contenuti su abbonamento. Grazie a Yahoo scopriamo che questa crescita si è verificata nonostante il calo delle vendite di PS5, scese da 20,8 milioni a 18,5 milioni di unità distribuite nell’arco dell’anno. A contribuire ai buoni risultati economici sono state le vendite digitali di giochi per PS5 e PS4, in netta crescita, anche se le esclusive first party hanno avuto una leggera flessione. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PlayStation, cresce il reddito operativo del 43% nell’ultimo anno fiscale, ma Sony è incerta sul futuro

