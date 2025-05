Playoff Serie B si comincia! Le ultime sulle partecipanti le date e il regolamento

I playoff di Serie B sono alle porte e promettono emozioni forti. Dopo le promozioni di Pisa e Sassuolo, sei squadre si sfideranno per conquistare l’ultimo posto in Serie A. Scopriamo le date, il regolamento e le ultime novità riguardanti le partecipanti a questa entusiasmante fase finale del campionato cadetto.

Playoff Serie B, tutte le informazioni sull’ultimo atto del campionato cadetto per stabilire l’ultima squadra che salirà in Serie A Scattano i playoff di Serie B 2025 per decidere l’ultima squadra promossa in Serie A dopo Pisa e Sassuolo. A contendersi l’ultimo posto disponibile sono sei squadre: Spezia e Cremonese, terza e quarta in classifica, . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Playoff Serie B, si comincia! Le ultime sulle partecipanti, le date e il regolamento

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il tabellone dei playoff di Serie B, incroci e quando si giocano: le date delle partite

Come scrive fanpage.it: Le date dei playoff della Serie B: come funzionano gli spareggi, quando si giocheranno le partite e qual è il regolamento per decretare l'ultima promossa ...

Serie B, date e orari di playoff e playout: il calendario completo

Come scrive msn.com: Dopo le retrocessioni in C di Cittadella e Sampdoria, si apre la post season del campionato cadetto: Salernitana e Frosinone si giocheranno la salvezza ...

Playoff serie B, ecco gli orari delle partite: si comincia sabato 17 maggio

palermotoday.it scrive: Dopo aver riprogrammato le date visto lo slittamento del termine finale della regular season, la lega serie B ha comunicato oggi anche gli orari delle gare degli imminenti playoff. Si comincia sabato ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lecco-Foggia: Finale di Ritorno Playoff Serie C 2022-2023. Orario, Dove Guardarla in TV e Streaming

La finale di ritorno dei playoff di Serie C 2022-2023 vedrà sfidarsi Lecco e Foggia, con una delle due squadre che otterrà la promozione in Serie B.