Nel cuore della stagione sportiva, i playoff regionali accendono la passione del volley. Stadium Mirandola e Volley Modena si preparano a dar vita a un emozionante torneo per la promozione. Con le gare già fissate, l'attesa cresce: sabato prossimo, la Stadium Mirandola esordirà a S.Croce sull'Arno, dando il via a una sfida avvincente.

Con la pubblicazione degli abbinamenti, e delle date di svolgimento, dei tornei Regionali, avvenuta ieri, è partita la seconda fase della stagione. Tornei nazionali. Sarà l’attesissima Stadium Mirandola la prima squadra modenese ad esordire nei playoff, sabato prossimo alle 17 a S.Croce sull’Arno: il ritorno domenica 25 maggio alle 18 al PalaSimoncelli, in palio già un posto in A3, mentre la perdente giocherà ancora per un posto in A3 nella finalissima con la squadra che emergerà dai playoff delle seconde e terze a cui partecipa la National Villa d’Oro, che esordirà domenica 18 a Camaiore, con gara di ritorno il 24. Nel settore femminile, playoff più condensati con il Volley Modena che esordirà sabato a Santena (Torino), con gara di ritorno a Modena già mercoledì 21 maggio. Tornei regionali. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Playoff Regionali: Stadium Mirandola e Volley Modena in campo per la promozione

