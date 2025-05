Playoff | Liverani prepara la squadra tra ballottaggi e tattiche

In vista dei playoff, Fabio Liverani intensifica la preparazione della squadra, focalizzandosi su schemi tattici e importanti ballottaggi. Gli allenamenti recenti, dopo due giorni di riposo, mirano a perfezionare i meccanismi di gioco e a consolidare la formazione ideale, con l'obiettivo di affrontare al meglio la sfida imminente.

Si intensifica la parte tattica e sul piatto ci sono interessanti ballottaggi. Anche l’allenamento odierno, come quello svolto ieri all’antistadio dopo i due giorni di riposo, sarà per forza di cose generico, per approfondire e continuare a testare i meccanismi voluti da Fabio Liverani che sembrano già a buon punto dopo il ritiro di Roma. Soltanto da domani, dopo il sorteggio (ore 11) per i quarti di finale dei playoff, potrà iniziare la preparazione specifica in base alle caratteristiche dell’avversaria da affrontare domenica prossima in trasferta (ore 20) nella gara d’andata. Nell’undici rossoverde i ballottaggi appaiono in ogni caso evidenti. Ipotizzando le porte chiuse per le sedute a ridosso della gara e una prevedibile riservatezza in tal senso da parte del tecnico nella conferenza prepartita, è molto probabile che all’esterno le soluzioni si conosceranno domenica al momento in cui sarà comunicata la formazione. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net