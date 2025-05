Play party Sex Party e cuckolding | anche le coppie italiane aperte a nuove esperienze

Il mondo dei sex party sta conquistando anche le coppie italiane, pronte a esplorare nuove esperienze tra play party e cuckolding. Outfit divertenti e un'atmosfera intrigante rendono questi eventi unici. Secondo Wyylde, leader europeo nel settore per adulti, l'interesse sta crescendo, con un aumento di club e feste dedicate a queste pratiche audaci e liberatorie.

Incontri hot, outfit divertenti e l’alone di mistero che li avvolgono sono gli ingredienti di un sex party che si rispetti. Una tendenza sempre più in voga secondo Wyylde, la piattaforma per adulti da 20 anni leader del settore in Europa, che segnala anche in Italia l’aumento dei club e party a cui si può partecipare. Non esistono statistiche ufficiali dettagliate principalmente perché si tratta di eventi privati, spesso non pubblicizzati pubblicamente, e per via della riservatezza che richiedono gli organizzatori e i partecipanti, inoltre molte attività sono registrate come circoli culturali o associazione private. Tuttavia Wyylde basandoci su fonti di settore, portali specializzati e osservazioni indirette, fornisce una stima realistica dei locali in Italia suddivisi per tipologia: Club scambisti “classici” oltre 100, locali con serate a tema oltre 50 locali BDSM oltre 30 che generano una media di 300 eventi organizzati al mese. 🔗Leggi su Newsagent.it