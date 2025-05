Play-off serie C secondo turno fase nazionale il Crotone sconfitto 2-1 elimina la FeralpiSalo’ e giocherà la Final Four

Nel secondo turno dei playoff di Serie C, il Crotone si impone 2-1 contro la FeralpiSalò, conquistando così un posto nella final four. I gol decisivi arrivano da Vitale e Di Molfetta, mentre Zennaro accorcia le distanze per i padroni di casa. Una vittoria significativa per il Crotone, che continua la sua corsa verso la promozione.

FeralpiSalo’ 1 Crotone 2 Marcatori: 29° Vitale, 42° Zennaro, 50° Di Molfetta, FeralpiSalo’ (3-5-2): Rinaldi, Pasini, Soresen, Rizzo, Boci (Santini), Cabianca, Zennaro, Di Molfetta, Hergheligiu ( De Francesco), Cavuoti (Giudici), Crespi (Maistrelli). All. Diana Crotone (4-2-3-1): D’Alterio, Guerini (Rispoli), Armini, Di Pasquale, Giron (Groppelli), Gallo, Stronati (Cocetta), Silva (Oviszach), Ricci, Vitale, Tumminello (Schiro’). All Longo Arbitro: Edoardo Gianquinto di Parma Ass. Mario Colaianni di Bari – Simone Pistarelli di Fermo Quarto giudice a bordo campo: Gabriele Restaldo di Ivrea Var: Daniele Minelli di Varese – Avar: Silvia Gasperotti di Rovereto Ammoniti: Armini, Stronati, Di Molfetta Angoli: 3 a 2 per la FeralpiSalo’ Recupero: 3 e 6 minuti Il Crotone pur soffrendo sul terreno del Lino Turina contro la FeralpiSalo’, e con la collaborazione del Var vero protagonista della partita, riesce a passare il turno estromettendo dai play-off una squadra che nulla ha potuto per evitarlo pur giocando un buon match. 🔗Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Play-off serie C secondo turno fase nazionale il Crotone sconfitto (2-1) elimina la FeralpiSalo’ e giocherà la Final Four

