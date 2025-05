Pixar trasforma Elio con ritardi cambi di direzione budget record e cast stellare

Pixar ha affrontato sfide significative nella creazione di "Elio", un film caratterizzato da ritardi, cambi di direzione e un budget record. Nonostante le difficoltà, il cast stellare e la visione creativa promettono di riportare lo studio ai suoi livelli di eccellenza, dando vita a una nuova avventura che potrebbe conquistare il cuore degli spettatori.

Negli ultimi anni lo studio Pixar ha attraversato un periodo complesso, segnato da difficoltà che hanno messo alla prova la sua tradizionale eccellenza. Dopo aver regalato ai fan capolavori come Wall-E, Up e Inside Out, la casa d'animazione ha dovuto fronteggiare momenti critici quali flop cinematografici, sfide legate allo streaming, turbolenze interne e cambiamenti improvvisi .

La Pixar si prepara al debutto di Elio: un film tra sfide e cambiamenti

Segnala ecodelcinema.com: La Pixar affronta sfide significative con "Elio", in uscita il 18 giugno 2025, dopo un anno di ritardi e cambiamenti creativi, ora guidato da Domee Shi e Madeline Sharafian.

