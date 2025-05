Pitti Uomo 2025 a Firenze | tutte le novità dell’edizione 108 dal 17 al 20 giugno

Dal 17 al 20 giugno 2025, Firenze diventa la capitale della moda maschile con Pitti Uomo 108. Oltre 730 brand, di cui il 43% internazionali, presenteranno le collezioni primavera/estate 2026. Un evento imperdibile per scoprire le ultime novità e tendenze in un contesto economico in continua evoluzione.

Dal 17 al 20 giugno 2025, Firenze torna al centro della moda maschile internazionale con l’edizione numero 108 di Pitti Uomo. Il salone ospiterà le collezioni primaveraestate 2026 di oltre 730 brand, il 43% dei quali provenienti dall’estero. Un appuntamento strategico che, anche in un contesto economico incerto, si conferma simbolo di visione, stile e innovazione. Indice. Pitti Uomo 2025: Moda, design e collaborazioni globali. Guest designer e debutti attesi. Anniversari e cultura della moda. I progetti culturali e benefici al Pitti Uomo 2025. Guest Nation Pitti Uomo 2025: Corea del Sud. Pitti Uomo 2025: Moda, design e collaborazioni globali. A fare da cornice alla manifestazione sarà la Fortezza da Basso, trasformata in hub creativo con sezioni tematiche, eventi immersivi e progetti speciali. 🔗Leggi su .com © .com - Pitti Uomo 2025 a Firenze: tutte le novità dell’edizione 108 dal 17 al 20 giugno

A Pitti Uomo 108 le collezioni Primavera/Estate 2026

Pitti uomo 108: la moda della primavera estate 2026 dialoga con i corpi. L'export fermo a 0.1%

Pitti Uomo, 730 brand per una fiera dal ‘marchio storico’

