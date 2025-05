pistoia la festa dei giudici uisp della sezione podismo

Pistoia, 14 maggio 2025 – La Casa del Popolo di Ramini ha ospitato la tradizionale festa di fine anno dei Giudici del Comitato UISP di Pistoia – Sezione Podismo. Un evento di celebrazione e riconoscimento dedicato a queste figure essenziali, impegnate nel garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni podistiche e nella promozione dello sport.

