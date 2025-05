Pista soluzioni non più rinviabili

Massimo Milani sottolinea l'importanza di soluzioni immediate nel panorama ippico, evidenziando il talento di cavalli come Sebastiano, Anda e Bola, e Zenis. Ricorda l'eccezionale potenziale di Eberardo, invitando a riflettere sulla necessità di un adeguato percorso di esperienza per questi animali. Un appello a non procrastinare interventi cruciali.

"Un grande Sebastiano (Murtas, ndr) che ha montato tutte le batterie e tutte per vincere. Anda e Bola penso che si sia visto, Zenis uguale. Eberardo quando uno lo riguarderà si renderà conto di ciò che è quel cavallo. Purtroppo manca il modo di fargli fare esperienza", dice Massimo Milani che traccia un bilancio di scuderia positivo della giornata. Ponendo l'accento sull'argomento che ha tenuto banco nelle scorse settimane, gli appuntamenti saltati per via del meteo. E la necessità di trovare in futuro soluzioni, obiettivo che i capitani si sono dati. Da perseguire ormai entro l'anno, in sinergia con l'amministrazione, perché la stagione di addestramento è agli sgoccioli. "Ci vuole una pista che permetta di correre sempre, sennò per fare un cavallo da Palio servono 4 anni", riprende l'argomento Milani.

