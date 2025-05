Pirelli strappo con Sinochem | trattative interrotte

Il gruppo Pirelli ha annunciato la conclusione delle trattative con i soci per affrontare le difficoltà legate alla sua espansione negli Stati Uniti. Le proposte presentate a Sinochem, partner cinese, sono state respinte, evidenziando una rottura nei rapporti e complicando ulteriormente il futuro dell'azienda sul mercato americano.

Il gruppo Pirelli ha reso noto di aver concluso senza successo le discussioni con i principali soci per cercare una soluzione ai problemi che ostacolano la sua espansione negli Stati Uniti. Le proposte presentate dalla società al partner cinese Sinochem sono state respinte, mentre i consiglieri in quota Sinochem hanno riferito al consiglio di amministrazione di aver avanzato una propria proposta agli uffici del Golden Power, senza però condividerne il contenuto con il gruppo Pirelli. In questo contesto, il consiglio ha approvato la relazione finanziaria trimestrale con 9 voti favorevoli su 15. Contrari il presidente Jiao Jian e cinque consiglieri. Camfin: «Atteggiamento non collaborativo e apparentemente immotivato di Sinochem». Durante una conference call con gli analisti, il vicepresidente esecutivo Marco Tronchetti Provera ha affermato: «Continueremo a fare quanto in nostro potere per salvaguardare lo sviluppo e la crescita della società». 🔗Leggi su Lettera43.it