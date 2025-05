Pirelli nel Q1 2025 ricavi a €176 mld +37% utile a €1272 mln +267; Tronchetti Provera | Risultati solidi in condizioni di mercato sfidanti

Nel primo trimestre del 2025, Pirelli ha registrato ricavi di €176 miliardi e un utile di €1.272 milioni, superando le aspettative degli analisti. Nonostante un contesto di mercato sfidante, la crescita è trainata dal segmento high-value. L'azienda conferma le previsioni per l'intero anno, affrontando con fiducia le incertezze sui dazi internazionali.

