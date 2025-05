Pirateria nel calcio dalle multe alla reclusione | parlano Lotito De Siervo e Marotta | VIDEO CM IT

La pirateria nel calcio è una questione sempre più pressante, con i vertici del settore che alzano la voce contro questo fenomeno. In una recente conferenza stampa al Salone d’Onore del Coni, Lotito, De Siervo e Marotta hanno esposto una posizione chiara: "Tolleranza zero". Scopriamo le loro parole e le conseguenze che si prospettano per i trasgressori.

Nel Salone d'Onore del Coni, pochi minuti prima dell'Assemblea di Lega Serie A, si è tenuta la conferenza stampa sul tema della pirateria nel mondo del calcio, piaga su cui negli ultimi anni le istituzioni del nostro calcio hanno battuto in maniera particolare. Oggi i relatori erano il senatore Claudio Lotito e l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, insieme al generale della Guardia di Finanza Cutarelli e il tenente colonnello Missione. Claudio Lotito – calciomercato.it "La legge vuole creare un deterrente, se il cittadino non si mette in linea prevede una sanzione più importante che arriva fino a 5mila euro. L'utente che segnala questo tipo di abbonamento ad amici a parenti incorre in un'altra sanzione.

