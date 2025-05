Pirateria ecco le multe Identificati e sanzionati oltre 2 000 utenti in 80 province italiane

La lotta contro la pirateria audiovisiva si intensifica in Italia: oltre 2.000 utenti identificati e sanzionati in 80 province. Le multe, annunciate da tempo, sono il frutto del protocollo d'intesa tra Agcom e Guardia di Finanza. I dettagli sono stati condivisi oggi durante una conferenza stampa della Lega Serie A dedicata a questo tema cruciale.

