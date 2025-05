Pippo Ricci basket e parole

Pippo Ricci, un simbolo di dedizione e impegno nel basket italiano, racconta il suo viaggio da ragazzino impacciato a campione. Oggi alle 21 nell’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno, condividerà la sua storia di resilienza, dimostrando che cadere e rialzarsi è parte integrante della costruzione di un sogno. Un incontro imperdibile per tutti gli appassionati.

Un racconto di dedizione e impegno, sulla capacità di cadere e rialzarsi, di costruire il proprio sogno con pazienza. La storia di chi, da ragazzino impacciato, è diventato uno dei più grandi del basket italiano. È quanto rievocherà oggi alle 21 nell’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno il cestista Giampaolo “Pippo“ Ricci, ala dell’ Olimpia Milano, di cui è capitano, e giocatore della Nazionale italiana di pallacanestro: durante la serata Ricci parlerà del suo libro “Volevo essere Robin - Il mio viaggio fino a qui“, discutendone con Eva Musci e Tiziana Boldrini, mental coach del Basket Seregno. Ricci riavvolgerà il nastro delle sue esperienze, fatto di scudetti, Mondiali e Olimpiadi ma non solo: oltre ad aver vinto 4 scudetti consecutivi, una Supercoppa italiana e 2 Coppe Italia, è laureato in matematica e fondatore dell’organizzazione di volontariato Armani Education, impegnata a portare un’istruzione di qualità a ragazze e ragazzi della Tanzania. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pippo Ricci, basket e parole

Altre fonti ne stanno dando notizia

Olimpia, Pippo Ricci: «Cominceremo in trasferta, ma non ci spaventa niente»

Da pianetabasket.com: In casa Olimpia Milano Pippo Ricci ha parlato a DAZN dopo la vittoria su Scafati a chiudere la stagione regolare. "Avevamo bisogno di una bella partita per ritrovare fiducia.

“Volevo essere Robin”, l’autobiografia di “Pippo” Ricci, un libro che è una vera e propria lezione di vita

Riporta basketworldlife.it: Proprio partendo da questa voglia di migliorare sempre, di non sentirsi mai arrivato e tantomeno appagato, Ricci ... Pippo ha sempre saputo ripartire scalando, passo dopo passo, canestro dopo canestro ...

Pippo Ricci alla seconda edizione di “Giocando con le Stelle”

Segnala basketinside.com: Soncino (CR), Maggio 2025 - Martedì 13 maggio dalle ore 20:00, la Palestra Polivalente di Via Galantino 40 a Soncino accoglierà la seconda edizione di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Harlem : In una sparatoria muore star del basket NCAA Darius Lee

La star del basket del college Darius Lee, 21 anni, è stato ucciso in una sparatoria ad Harlem domenica durante la festa per l'abolizione della schiavitù.