Piombino | Ruba alcolici in un supermercato e lancia una bottiglia di whisky contro i carabinieri | denunciato

Un 44enne di origine nordafricana è stato denunciato a Piombino per furto aggravato e ubriachezza molesta. Negli ultimi mesi, ha ripetutamente rubato alcolici in un supermercato, per un valore di alcune centinaia di euro. In una delle occasioni, ha lanciato una bottiglia di whisky contro i carabinieri intervenuti, rendendo la situazione ancora più critica.

