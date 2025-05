pintus preparatore atletico del real madrid ha ricevuto un offerta dalla juventus relevo

Antonio Pintus, preparatore atletico del Real Madrid, è stato contattato dalla Juventus secondo quanto riportato da Relevo. Questa mossa potrebbe segnare l’inizio di un corteggiamento verso Antonio Conte, con il quale Pintus ha già collaborato in passato, ad esempio all’Inter. La situazione potrebbe prendere una piega interessante per il futuro delle due squadre.

Secondo quanto rivela Relevo, la Juventus mesi fa ha contattato Antonio Pintus, preparatore atletico del Real Madrid. Forse si tratta di una mossa finalizzato a concludere il corteggiamento di Antonio Conte. Pintus e Conte hanno già lavorato insieme in passato, come all’Inter ad esempio. Conte ritornerebbe a lavorare con il preparatore volentieri. Nel frattempo però a Madrid sono scettici. Leggi anche: Pintus può lasciare il Real Madrid. Conte lo vuole con lui, presto sapremo se al Napoli o alla Juventus (Schira) Pintus mesi fa contattato dalla Juventus. Scrive Relevo: “ Nel fuoco incrociato di fughe di notizie che si è susseguito a Valdebebas per tutta la stagione, anche Antonio Pintus non è rimasto indenne. L’italiano è stato praticamente ritenuto l’unico responsabile di tutti gli infortuni subiti dalla squadra, anche se a porte chiuse sanno che questa piaga ha molti colpevoli. 🔗Leggi su Ilnapolista.it