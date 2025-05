Pintus la Juve si muove per il preparatore ex Inter | presentata un’offerta la situazione

La Juventus sta valutando il nome di Antonio Pintus, ex preparatore atletico dell'Inter, per potenziare il proprio staff per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Relevo, il club bianconero avrebbe già presentato un'offerta per ingaggiare il professionista. Ecco i dettagli della situazione.

Le ultime sul futuro di Antonio Pintus, ex preparatore atletico dell’Inter, nel mirino della Juve per la prossima stagione. I dettagli. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Relevo, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Antonio Pintus per la prossima stagione. I bianconeri vorrebbero infatti sfruttare l’addio di Carlo Ancelotti al Real Madrid per soffiare il re dei preparatori atletici al club campione d’Europa. Per Pintus si tratterebbe di un ritorno in Serie A, con la sua ultima esperienza che è stata proprio all’ Inter di Antonio Conte tra il 2019 ed il 2021. Il Real Madrid non vorrebbe comunque lasciarselo scappare, forte del rinnovo di contratto firmato appena un anno fa. L’idea del club di Florentino Perez è quindi quella di assegnarli un nuovo ruolo all’interno dell’organizzazione, ovvero quello di coordinatore della preparazione fisica del club, dal Castilla fino all’ultima squadra del vivaio. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pintus, la Juve si muove per il preparatore ex Inter: presentata un’offerta, la situazione

