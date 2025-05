Pintus Juve il Re dei preparatori ha ricevuto quest’offerta dai bianconeri | svelata la priorità del Real Madrid Tutti i dettagli

Antonio Pintus, soprannominato il "Re dei preparatori", ha attirato l'attenzione della Juventus con un'importante offerta. Secondo fonti spagnole, l'allenatore di preparazione atletica è al centro di indiscrezioni che rivelano anche le priorità del Real Madrid. Ecco tutti i dettagli su questa intrigante situazione.

Pintus Juve, il Re dei preparatori ha ricevuto quest’offerta dai bianconeri: l’indiscrezione dalla Spagna. Le ultimissime. Il Re dei preparatori Antonio Pintus ha ricevuto un’offerta dalla Juve. È questo quanto riportato da Relevo che svela anche la posizione del preparatore atletico: lui vorrebbe restare al Real Madrid anche cambiando l’attuale ruolo che sta ricoprendo. Pintus ha lavorato in bianconero dal 1991 al 1998 con il club che lo rivorrebbe riportare a Torino ma il Real Madrid sta pensando di proporgli un nuovo ruolo pur di rimanere con i blancos. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pintus Juve, il Re dei preparatori ha ricevuto quest’offerta dai bianconeri: svelata la priorità del Real Madrid. Tutti i dettagli

